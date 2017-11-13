Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik Türkiye gazetesi- TMF As Başkanı Mahmut Nedim Akülke yaptığı açıklamada aralıksız 15 günlük bir çalışma sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi; “ Bu organizasyon uzun zamandır üzerinde hassasiyetle çalıştığımız bir proje. Süper Enduro yarışları dünyada sadece Almanya, İsveç, İspanya, Katalonya ve Polonya gibi birkaç ülkede düzenleniyor. Arena Kors ise sadece Amerika’da yapılıyor. Bu organizasyonda hedefimiz Dünya Şampiyonasını ülkemize getirmek. Şimdilik zemin çalışmamız tüm hızı ile sürüyor. Bu hafta sonu ilk start için yetiştirmeye çalışıyoruz. Motosikletler için özel kumlu yapıya sahip bir toprak getirttik. 600 tır bu yarışma için Silivri’den toprak taşıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve TMF’den 200 kişilik ekip 7/24 çalışıyor. Diğer organizasyonlarda olduğu gibi bunda da dünyaya örnek olacağız.”





TMF’nin organizasyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun desteği ile 18 ve 25 Kasım tarihlerinde Ataköy’de ki TAF Atletizm Pisti’nde düzenlenecek. Bu sayede Türk sporcular resmi bir organizasyonda ülkemizde ilk kez kapalı bir alanda yarışacak. 2018 yılı Eylül ayında Afyonkarahisar’da MXGP Dünya Şampiyonası’na da ev sahipliği yapacak olan TMF, önümüzdeki günlerde düzenleyeceği yarışlarla gelecek yıl bu organizasyonların Dünya Şampiyonası’nı ülkemize getirmeyi hedefliyor.





BİLET SATIŞLARI TAF ATLETİZM SALONUNDA YAPILACAK



Organizasyon biletleri 14 Kasım Salı gününden itibaren TAF Atletizm Salonu'nda (Ataköy 4. Kısım Sonu Olimpiyatevi Yanı) satışa çıkacak. Bilet fiyatları tek yarış Super Kros (18 Kasım 2017): 30 TL Super Enduro (25 Kasım 2017) 30 TL ve kombine çift yarış için 50 TL olarak belirlendi.

TMF As Başkanı Mahmut Nedim Akülke