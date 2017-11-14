Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ara transferde kapsamlı bir değişime hazırlanan Fenerbahçe gözünü, Beşiktaş’ın listesindeki Marouane Fellaini’ye dikti. İngiliz medyası M. United ile Beşiktaş’ın 29 yaşındaki Belçikalı için el sıkıştığını yazarken, sarı-lacivertlilerin devreye girmesi hesapları altüst etti. Mehmet Topal ile yolları ayıracak olan Fenerbahçe, Fellani için Beşiktaş’tan daha iyi bir teklif sunduğu ManU’dan ayrıca sol bek Luke Shaw’u da istedi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fellaini’yi bonservisiyle, Shaw’u ise kiralık olarak kadrosuna katmayı planlayan yönetim, bu hamleyle taraftarı da yeniden tribüne çekmeyi hedefliyor. ManU, Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakarken, futbolcuların da ikna olması halinde transferlerin gerçekleşeceği öğrenildi.

> Sow’dan mesaj var

Ancak Fenerbahçe’nin listesi bu iki isimden ibaret değil. Özellikle sol beke takviyede kararlı olan sarı-lacivertliler, Bursaspor’dan Aziz Behich, Santos’tan Jean Mota’yla da yakından ilgileniyor. İsmail Köybaşı’yı gözden çıkaran Aykut Kocaman, Shaw olmazsa da Behich ya da Mota’yla sol bek sorununu bitirmek istiyor. Dirar’ın yetersiz kaldığı sağ kanat için PSG’nin Brezilyalısı Lucas Moura’yla görüşen Fenerbahçe’nin golcü adayları ise Sow, Niasse ve Bajic. Yönetim bu üç golcüden birini kiralayabilmek için pazarlıkları sürdürürken, Sow da yuvaya geri dönmek için şartları zorluyor. İdari Menajer Hasan Çetinkaya’yla düzenli olarak konuşan Senegalli, “Beni alın” mesaj yollarken, kulübü Al Ahli’ye de gitmek içi baskı yapıyor. > M. Emin Uluç