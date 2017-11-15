Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlar kapsamında Portekiz ile ABD'nin oynadığı maçta Pepe sakatlandı. Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Pepe, 10. dakikada yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Portekiz Milli Takımı'nda Pepe yerine oyuna dail olan isim ise Fenerbahçe'nin stoperi Luis Neto oldu. Pepe'nin sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapıldı.