Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Tolga Ciğerci sevinci yaşanıyor. Başarılı oyuncu, Millî takım aday kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarılmıştı.

Sarı-kırmızılı kulübün sağlık heyeti, Tolga'nın tedavisini tamamladı ve Millî futbolcu oynayabilecek duruma geldi. Antrenmanlarda hırsıyla dikkat çeken Tolga, teknik direktör Igor Tudor'un şans vermesi durumunda ilk 11'de forma giyecek.

Millî maç için lige verilen arada Tolga'nın durumunu yakından takip eden Tudor, 25 yaşındaki futbolcuyla da özel olarak görüştü.

Tolga'ya kritik Başakşehir maçında ihtiyacı olduğunu anlatan Hırvat teknik adam, oyuncusunun hazır hale gelmesine sevindi.

Tudor, kırmızı kart cezası sona eren Ndiaye ile birlikte orta sahada Tolga'yı da kullanıp rakibin oyun kurmasını engellemeye çalışacak.

Bu sezon yaptığı çıkış ile dikkat çeken Tolga Ciğerci, 9 maçta forma giyerek 6 gol attı. Gol sayısı anlamında kariyer zirvesi yapan başarılı futbolcu, yalnızca 1 sarı kart gördü.