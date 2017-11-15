Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Athletic Bilbao Kulübünden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İspanyol forvet Aduriz'in sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2019'a kadar uzatıldığı bildirildi. Açıklamada, Aduriz'in sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 40 milyon avro olarak belirlendiği ifade edildi. Kariyerinin büyük bölümünü Athletic Bilbao'da geçiren tecrübeli golcü, bu sezon 19 maça çıktı ve 9 gol kaydetti.