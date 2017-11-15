Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalyaspor Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Öztürk, toplantıda seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını ve tarihinin ilerleyen günlerde açıklanacağını dile getirdi. Başkan Ali Şafak Öztürk, toplantıyı gözyaşları içinde terk etti. 30 Haziran 2016’da göreve başladıklarını ve mali durumun bir ay içerisinde kamuoyu ile paylaştıklarını ifade eden Öztürk, “Antalyaspor’da görev teklif edildiğinde vizyonumuzun sportif başarı yakalamak suretiyle kentimizin adının dünyada daha bilinir hale gelmesi ve Antalya’nın Türkiye’de turizmin başkenti olmasından dolayı Antalya şehrinin başarıyı hak ettiğini düşündük. Burada Barcelona şehrinin ve kulübünün örnek alınabileceğini belirttik” dedi.

“Göreve ilk başladığımızda bırakmak istediğimizi ifade ettik”



30 Haziran 2016 tarihi itibariyle sportif ve mali durumunun birlikte değerlendirilmesiyle sonuca ulaşmanın neredeyse imkansız olduğun gördüklerini dile getiren Öztürk, “Göreve ilk başladığımızda bırakmak istediğimizi ifade ettik. Bir ay içerisinde bu oldu. İlgililere göreve devam etmemizin Antalyaspor’un geçmişten gelen borçların ödenmesi hedeflerin sağlanması açısından gelir getirici projeler üretileceğini ifade ettiler biz de inandık göreve devam ettik. Bu projeler üzerine çalışmaya başladık. Çok sayıda proje geliştirdik. Projeler sonuca gidecek diye beklerken zaman Antalyaspor’un aleyhine yapılan krediler ile çok sayıda kurum ile olan sorunları ortadan kaldırdık. Birikmiş hukuki itilafları çözmek suretiyle Antalyaspor’u UEFA lisansı alan kulüp haline getirdik. Bozulmuş finansal düzeni onararak tüm ödemeleri zamanında yapan kulüp haline getirdik” diye konuştu.

“Birçok ilkin gerçekleştirildiği sezonda bir bütün olduk”



Kurumsallaşmaya öncelik vererek kulübün itibarını üst seviyeye çektiklerini söyleyen Başkan Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Stadı devraldık, çok yatırım yaptık. Antalyaspor’a yakışır hale getirdik. Döşemealtı Tesisleri'ni devraldık. İşletim maliyetlerini üstlenerek teknik ve idari kadrolarımızın kullanımına sunduk. Antalyaspor’un tüm branşlarda üst liglerde temsil edilmemesi adına basketbol şubesini kurduk. Kombine sayısını 24 binli rakamlara taşıdık. Kentin takıma ilgisi eski yıllar seviyesine ve üstüne çıkarıldı. Avrupa’da uygulanan pilot takım uygulamasını kulübümüzde uygulamaya aldık ve genç futbolcuların profesyonelliğe adım atması öncesi, iyi yetişmesi için proje üretilmiş Kemerspor ile bu konuda anlaşma imzalanmıştır. Lisanslı futbolcu kadromuzdaki kalabalık yapıyı yüzde 50 oranında indirdik. Antalyaspor tarihin en başarılı sezonunu geçirdik. Sportif başarı olarak ilk senemizde. Bir çok ilkin gerçekleştirildiği sezonda bir bütün olduk. Camia ile birbirimizle başarılı bir dönem geçirdiğimize inanıyorum.”

“Eldeki futbolcu değeri yüzde yüz artmıştır”



Gelir artırıcı iş ve işlemleri takip ettiklerini belirten Ali Şafak Öztürk, “Özetle 30 Haziran 2016 öncesi birçok kişi ve kuruma olan toplam 32,5 milyon Euro tutarındaki borç dönemimizde oluşmuş borç miktarı toplamı 45 milyon Euro'dur. Bu borç 3 bankaya. Bankalara vadesi geçmiş ödenmemiş hiçbir taksit bulunmamaktadır. 2023 yılına kadar ödemeler vadelendirilmiştir. Yönetimimizde başlangıçta 66 olan profesyonel futbolcu sayısı 36’ya indirilmiştir. 23 milyon 950 milyon Euro olan takım değeri bugün itibariyle 45 milyon 830 bin Euro'ya yükselmiştir. Oransal olarak futbolcu sayısı yüzde 50 düşmüş, borç yüzde 40 artmış eldeki futbolcu değeri yüzde yüz artmıştır” şeklinde konuştu.

“Yapılan transferlerin nedeni de Antalyaspor’u iyi bir yere getirebilmekti”



İnsanların sürekli kulübün battığını söylediğini dile getiren Öztürk, “Şuanda bulunduğumuz durumda hiçbir gelir kaynağı yapılmadı. Bugüne kadar verilen sözler de bize karşı tutulmamıştır. Sezon başlangıcında da 2017-2018 sezonu başlangıcında da Antalyaspor için bazı transferler yaptık. Çoğu bedelsiz olan bu oyuncular iyi oyunculardı. Bize geldikleri konumlarda piyasa şartlarına gayet uygun durumda. Geldikleri kulüpten daha az kazanarak ya da aynı düzeyde maaş alarak geldiler. Bir oyuncu hariç. Bu süreçte bu yapılan transferlerin nedeni de Antalyaspor’u iyi bir yere getirebilmekti. Avrupa’ya götürebilmekti. Tüm amacımız buydu” dedi.

“Üzerimizde Sürekli bir karalama kampanyası oldu”



Manavgat Şelalesi’nden petrol mü akıyor denildiğini söyleyen Ali Şafak Öztürk, “Aslında yatırımların da yapılmasının nedeni yürüttüğümüz projeler ve bunların sonuçlanmasıydı. Güzel projelerdi ve Antalyaspor’un geleceğini kurtaracak projelerdi. Son dönemdeki yapılan tartışmaların içinde yer almak istemedik. Bu sene anlamsız bir şekilde bizi çok üzen şeylere şahit olduk. Sürekli bir karalama kampanyası oldu üzerimizde. Ismarlama haberler geldi. Bir oyuncunun maliyeti üzerine ayrı ayrı zamanlarda 5-6 dönemlerde ayrı haberler yapıldı. Oyuncuların sakat olduğu belirtildi alınırken. Bizi yaralamak için bir sürü farklı şeyler konuşuldu. Borç miktarı 300 milyon TL dendi. Beraber çalıştığımız menajere 6 milyon komisyon ödendi dediler. Adama ödediğimiz 80 bin avro mu ne. Sanki oradan gelecek paraya ihtiyacımız var gibi şeyler konuşuldu” ifadelerini kullandı.

“Bazıları Antalyaspor’un başarılı olmasını istemiyor”



Geçmiş dönemde itham edilen hatta şuan davalık olan dönemlerde bile spor tarihinin en büyük vurgunu diye adlandırılan dönemlerde bile yapılmayan toplantıların kendi dönemlerde yapıldığını belirten Öztürk, “Hedeflerin bu kadar büyük olduğu başarıyı yakalamış ismi temiz olan bir yönetim hakkında. Bu sene içinde baktığınızda şuan ki olduğumuz süreçte de geçen seneyle aynı puanla olduğumuz bir durumda, daha güçlü bir kadro yapısının olduğu bir dönemde bu tür çalışmalar yapıldı. Anlam vermiyoruz. Bazıları Antalyaspor’un başarılı olmasını istemiyor ya da Antalyaspor’un bizimle başarılı olmasını istemiyor” dedi.

“Seçim gündemli olağanüstü genel kurul düşünüyoruz”



Antalyaspor Kulüp Derneği, Antalyaspor Spor Faaliyetleri A.Ş ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında imzalanan sözleşmelerinde ‘Antalya ilinde moloz döküm yerlerinin işletme hakkını Antalyaspor olarak aldıklarını’ söyleyen Şafak Öztürk, şunları söyledi:



"Bir yıldır yürütülen projenin meyvelerini Antalyaspor ve amatör spor branşları alacak derken firma ile güçlü Antalyaspor için büyük bir adım attık derken birim fiyatı meclis kararıyla düşürüldü. Yarı yarıya düşürüldü. Moloz işini biraz daha üzerine değinmek istiyorum. Antalyaspor’un geleceğini kurtaracak bir projeydi. 2046 yılına kadar imzalanmıştı. Ortalama beklentimiz senede 25 milyon TL olacak bir projeydi. Antalyaspor’a getirisi. Bu sene içinde yaptığımız yatırımları mantıklı hale getirecek bir projeydi. Bize verilen sözde buydu. Biz de bu sözü yerine getirerek halletmiş olacaktık. Yatırımcı firma ile anlaşma imzalandı. Bundan sonra bu rakam düştü. 25 milyonun, 18 milyonu da garanti olmak üzere anlaşılmıştı. Ne olursa olsun bu gelir gelecekti. Bu özellikle birim fiyatının düşürülmesi yatırımcılar için bütün mantığı ortadan kaldırıyor. Hem alacaklar üzerine Antalyaspor’un kazanacağı parayı çok düşük hale getiriyor ve yatırımcı için de bu sene için garanti vermesini ve gelecek yıllara bir garanti vermesini imkansız hale getiriyor. Gerek bu proje ve diğer projelerde sonuca ulaşılamaması, ulaşılanın da bir an da ortadan kaldırılmasının altında yatan sebepleri anlamakta güçlük çekiyoruz. Özellikle her platformda Antalyaspor’a biz bir şeyler katmaya geldik. Bunun için çalışıyoruz ve söyleminden yola çıkarak biz buraya vermeye geldik, bizim alacağımız isim itibar değil. Bu kulübü Türkiye’nin daha büyük kulüpleriyle boy ölçüştürüyoruz. Avrupa’da nasıl oynatırız amacıyla geldik. Bu son hamle Antalyaspor’un başarılı olmamasının düşündürüldüğünü ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.

"Benim kişisel bir siyasi takvimim yok"



Kulüpten çıkar noktalarının olmadığını söyleyen Başkan Öztürk, “Bizim bazı medya kuruluşlarında çıktığı gibi benim kişisel bir siyasi takvimim de yok. Antalyaspor, bizim için kesinlikle bir basamak değil. Girdiğimiz finansal riskler de harcadığımız emek de bunu kanıtlar yeterince. Şuanda yorulmuş durumdayız yönetim olarak. Diğer sorunlar çözülür ama bu meclisten çıkan son karar bizi gerçekten büyük bir anlamda üzmüştür. Burada bunun nedeniyle ilgili araştırılmasını istiyorum. Türkiye’nin çeşitli illerinde Trabzon, Bursa, Konya’da gelir getirici projeler üretilince bütün şehir arkasında duruyor. Şehre büyük kazanç olarak geçiyor. Yönetimimizin yaptığı bu projeyi getirme işini Antalyaspor tarihinde bir benzeri yok. Biz şuan ki bulunduğumuz anlamda sportif alanda da başarıya ulaşacağına inandığımız Antalyaspor’a yeni projeler üretilmesi için Antalyaspor’un bütünlük halinde olması için, belki daha pozitif düşünülen bir gelecek planlaması daha fazla düşünülen yönetimin potansiyelli göreve gelebilmesi için biz teminen olağanüstü genel kurul düşünüyoruz. Seçim gündemli olağanüstü genel kurul düşünüyoruz” dedi.

“Takvim paylaşılacak”



Seçimli düşündükleri olağanüstü genel kurul ile ilgili takvimi şirket paydaşları ve kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade eden Ali Şafak Öztürk, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Tüm Antalyaspor camiası bilsin ki göreve nasıl başladıysak olağanüstü genel kurul tarihine kadar da aynı duruşu sergileyeceğiz. Burada da bugüne kadar desteklerinden dolay Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na, Valimiz Münir Karaloğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

Başkan Ali Şafak Öztürk, konuşmasının sonunda gözyaşlarını tutamazken, kulüp basın sözcüsü Bora Terzioğlu toplantının sona erdiğini dile getirdi.