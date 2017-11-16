Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın verdiği rapor doğrultusunda ara transfer döneminde stoper mevkiine takviye yapmayı planlayan Trabzonspor, Michal Pazdan'ın ardından ikinci bir adayı da listesine aldı. Sparta Prag forması giyen 26 yaşındaki Slovak savunmacı Lukas Stetina'nın bordo- mavililerin gündemine geldiği öğrenildi. Bir süre Stetina'yı takip etme kararı alan yönetim, oyuncunun beğenilmesi halinde Sparta Prag'a resmi teklifle gidecek. Oyuncunun ikna edilmesi görevini ise Trabzonspor'un Slovak oyuncuları Kucka, Bero, Durica ve Hubocan'ın üstleneceği belirtildi. Bu dört oyuncunun da vatandaşları Stetina için olumlu görüş bildirdikleri ifade edildi.