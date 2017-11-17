Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, Bebek'te bir araya geldi. 20:30'da başlayan ve yaklaşık 2,5 saat süren yemekte Arda Turan transferi konusunda her iki taraf da büyük yol kat etti.

Galatasaray Yönetimi, sponsor desteğini aldıktan sonra gözünü Barcelona Kulübü ile yapacağı görüşmeye çevirdi. Sarı-kırmızılılar, elde edilen maddi kaynak ile Arda Turan'ı kadroya katmak istiyor. Önümüzdeki günlerde Galatasaraylı yetkililerin Barcelona Kulübü ile temasa geçmesi bekleniyor.

NEF, GALATASARAY'IN SPONSORU

Galatasaray ve NEF arasındaki forma sponsorluğu anlaşması 10 Ağustos 2016 tarihinde imzalandı. Her iki taraf yapılan anlaşma çerçevesinde 1+1+1 sezon opsiyonlu olarak Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Türkiye'de oynanacak diğer maçlarda geçerli olacak göğüs reklamı konusunda anlaşmaya varmıştı. (NTV Spor)