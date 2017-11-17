Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugüne kadar göstermiş olduğu emeklerden dolayı kendisine teşekkür ediyor, basketbol hayatında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. 40 yaşındaki tecrübeli oyuncu iki sezondur Sakarya temsilcisinin formasını giyiyordu.