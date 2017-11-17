Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugüne kadar göstermiş olduğu emeklerden dolayı kendisine teşekkür ediyor, basketbol hayatında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. 40 yaşındaki tecrübeli oyuncu iki sezondur Sakarya temsilcisinin formasını giyiyordu.