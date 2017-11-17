Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazada hayatını kaybeden Arif Razgatlıoğlu'nun cenazesini almak için oğulları Toprak ve Tümay ile yakınları Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki Adli Tıp morguna geldi. Burada taziyeleri de kabul eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, gözyaşı döktü.

Adli tıp morguna gelen milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu da Razgatlıoğlu'nun oğulları ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Sofuoğlu, burada gazetecilere, Arif Razgatlıoğlu'nun çocukluğundan bu yana tanıdığı, Türkiye'nin en önemli motosiklet figürlerinden olduğunu söyledi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ülkü Özcan'ın da cenazesi bir yakını tarafından otopsi işlemlerinin ardından adli tıp morgundan lındı.

Arif Razgatlıoğlu (59) yönetimindeki 33 NE 303 plakalı motosiklet ile tali yoldan çıktığı iddia edilen İsmet Oğuz yönetimindeki 07 UJ 797 plakalı kamyonet dün Gazipaşa ilçesinde çarpışmış, kazada Razgatlıoğlu ile motosikletteki Ülkü Özcan (20) olay yerinde yaşamını yitirmişti.