Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester United'ta yüzler gülüyor. Takımda önemli role sahip olan Rojo, Zlatan ve Pogba yeşil sahalara geri dönüyor.

Marcos Rojo ve Ibrahimovic, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi Çeyrek Finali'nde Anderlecht'e karşı oynanan mücadelede sakatlanmış ve o zamandan beri forma giyememişti.

POGBA 12 EYLÜL'DE OYNANAN BASEL MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Pogba ise bu sezon 12 Eylül'de oynanan Manchester United-Basel mücadelesinde sakatlanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Paul Pogba ve Zlatan takımla birlikte antrenmanların tamamına katılmaya başlamış Rojo ise Athletic Bibao'ya karşı oynanan u23 mücadelesinde forma giymişti.

3 FUTBOLCU NEWCASTLE KADROSUNA ALINDI

İngiliz basınına göre, Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Jose Mourinho, 3 futbolcunun yarın oynanacak olan Newcastle maçının kadrosuna alındığını onayladı.