Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör Samet Aybaba ise Fenerbahçe karşısında sahaya kendi futbollarını yansıtmayı başardıkları takdirde puanla döneceklerine inandığını söyledi.

Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor için takımın isim sponsoru Demir Grup, Kalamış’da bir restorantta moral yemeği düzenledi. Organizasyona Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ve futbolcular katıldı.

OTYAKMAZ: “SERİMİZİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ”

Deplasmanda zorlu bir karşılaşmaya söyleyeceklerini belirten Otyakmaz, “Serimizi devam ettirmek için önemli bir karşılaşma. Fenerbahçe de bu karşılaşmayı bir çıkış maçı olarak görüyor. Bütün güçleriyle, seyircinin desteğiyle de saldıracaklar. İnşallah onların bu stresinden faydalanırız. Tabii Şükrü Saraçoğlu’nda 3 puan almak kolay değil. Yıllardır orada kazanamayan takımlarımız var. Bizim de son 10 yıl içinde güzel günlerimiz olmuştu Saraçoğlu’nda. Umarım o güzel günlerden birini yaşarız. Puanımızı alıp gitmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

OTYAKMAZ: “HEDEFİMİZ İLK 10”

Bu sene daha güçlü bir Sivasspor izleteceklerini söyleyen Başkan Mecnun Otyakmaz, “Hem geçen sene düştüğümüz zaman edindiğimiz tecrübeler hem de yeni bir sponsorla sezona başladık. Biraz eksikler oldu ama son zamanlarda yapılan transferlerle ciddi bir takım haline geldik. Yeni sezonda hedefimiz ilk 10’un içinde yer almak. Tabii bu ilk 10’dan kastımız 4 veya 5 olabilir. Ülkemizi de Avrupa’da temsil etmek istiyoruz. Bu zor tabii yabancı sayısının artmasıyla takımlarımız çok kaliteli hal aldı” diye konuştu.

Otyakmaz: “2019’a kadar rahat nefes alacağız”

Yabancı sınırı tartışmaları hakkında da konuşan Otyakmaz, “Uzun süreli sözleşmesi olan yabancı oyuncularımız var. Birden yabancı sayısının düşmesi bizim için olumsuz olacaktır. Ama Cumhurbaşkanımızın açıklaması çok yerinde oldu. En azında 2019’a kadar biraz nefes alacağız. Yabancı sayısından ziyade altyapıya önem verilmesi gerekiyor. Biz de bu sene altyapı hamlesi başlattık. Orta Anadolu’da bu konuda bir cazibe merkezi olmak istiyoruz. Eğer biz üzerimize düşeni yaparsak ilerleyen yıllarda yabancı sayısı da düşecektir” dedi.

Aybaba: “Kendi futbolumuzu yansıtırsak puanla döneriz”

Samet Aybaba, Fenerbahçe’de cezalı ve sakat oyuncuların olmasına rağmen işlerinin kolay olmadığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Her biri kıymetli çok değerli oyuncuları var. Sakatları ve cezalıları var ama bunun dışında da yetenekli oyunculara sahipler. Biraz skorlara bağlı sorunlu gözüküyorlarsa da ben bu maçta daha fazla direnç göstereceklerini düşünüyorum. Biz de oyuncularımızı bu yönde motive ettik. 4-5 haftadır iyi gidiyoruz. Futbolcularımız hem iştahlılar hem de istiyorlar. İsteyince de ortaya böyle başarılı sonuçlar çıkıyor. Rakibimizle ciddi bir maç oynayacağız. Sahaya kendi futbolumu yansıtırsak buradan puan alıp döneriz diye düşünüyorum."

Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir ise Sivasspor’a şans getirdiklerini ve Fenerbahçe karşısında puan aldıkları takdirde de büyük bir başarı göstermiş olacaklarını açıkladı.