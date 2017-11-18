Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir’e 5-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir yenilgisiyle bu sezonki ikinci mağlubiyetini aldı. Ligdeki ilk mağlubiyetini 10. haftada Trabzonspor deplasmanında alan Galatasaray, yine bir deplasman maçından 3 puansız ayrıldı. Şampiyonluk yolunda kötü bir sonuç alan Aslan, bu karşılaşma ile Başakşehir ile aynı puanda zirvede kaldı.

İLK KEZ 2’DEN FAZLA GOL YEDİ

Galatasaray, Başakşehir maçında bu sezon bir ilki de yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabaka öncesinde ligde kalesinde toplam 9 gol görmüştü. Aslan, Başakşehir karşılaşmasıyla ligde ilk kez 2 golden fazla kalesini kapatamadı ve 5 golü filelerinde gördü. Sarı-kırmızılılar, bu sezon Trabzonspor ve Kardemir Karabükspor maçlarında 2 gol yemişti.