Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın Ülker Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak müsabakanın hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanları Ali Yıldırım ve Önder Fırat, sarı-lacivertli takımın teknik ve idari kadrosu ile futbolcularla öğle yemeğinde bir araya geldi.

FBTV'ye açıklamalarda bulunan takım kaptanı Volkan Demirel, birlikteliği pekiştirmek için böyle bir yemeğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla ilgili Fenerbahçe taraftarlarına çağrıda bulunan deneyimli file bekçisi, "Yarın tüm seyircimizi stadımıza bekliyoruz. Tek takım Fenerbahçe ise bizi mutlu eden yer burası ise hep beraber destek vermeliyiz. Onlar varken biz daha güçlüyüz. Evet, onları üzüyoruz, istedikleri gibi oynayamıyoruz ama bu durumdan hep birlikte çıkabiliriz. Taraftarıyla, futbolcusuyla, yöneticisiyle, hocasıyla el ele verip, hep birlikte çıkarız. Daha önce bunları aşmış bir camiayız. Bunu yapabilecek kapasiteye sahip futbolcu grubuna sahibiz." ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor maçını da değerlendiren Volkan, "Rakibin kim olduğu önemli değil, bizim durumumuz önemli. Rakibimize saygı duyuyoruz. Onların hakkında en iyi analizi yaptık. Sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yaparak 3 puanı almamız gerektiğini biliyoruz." şeklinde görüş belirtti.