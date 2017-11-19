Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligin 13. hafta mücadelesinde lider PSG, Parc des Princes Stadı'nda sezonun istikrarlı ekiplerinden Nantes'ı ağırladı.PSG, 38. dakikada Edinson Cavani, 42. dakikada ise Angel Di Maria'nın golleriyle soyunma odasına 2-0 üstünlükle girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip Nantes, 60. dakikada Prejuce Nakoulma'nın ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi. Kalan bölümlerde oyunun üstünlüğünü tekrar ele alan PSG, 65. dakikada Javier Pastore, 79. dakikada ise Cavani ileyenidenfileleri havalandırdı ve mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 35'e çıkaran PSG, i·ki·nci· sıradaki· Monaco i·le arasındaki· puan farkını 6'ya çıkararak li·derli·k koltuğunda oturmaya devam etti·. Nantes ise 23 puanla 5'inci sırada kaldı.