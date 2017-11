Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl üst üste üçüncü şampiyonluğunu kovalayan Beşiktaş, kulübesinden bir türlü istediği katkıyı alamıyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in ‘rotasyon’ isteği her seferinde kâbusa dönüşüyor. Şampiyonlar Ligi’nde yarın kritik Porto maçına çıkacak olan Beşiktaş’ta Güneş Akhisar karşısında Pepe, Babel, Cenk gibi isimleri dinlendirip yerlerine Medel, Lens ve Negredo’yu sahaya sürdü. Güneş, formsuz Oğuzhan’ın yerine ise Tolgay’a görev verdi. Daha önce de yine Devler Ligi’ndeki Monaco maçı öncesinde Güneş, G.Birliği karşısında rotasyona gitmiş ve hayal kırıklığına uğramıştı. G.Birilği’ne 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, Akhisar’la da golsüz berabere kalıp şampiyonluk yolunda kritik puan kayıpları yaşadı.

> Aslar göreve

‘35 gol atarım’ sözüyle Beşiktaş’a imza atan Negredo tam bir hayal kırıklığı oldu. Cenk Tosun’un arkasında kulübeye mahkum olan İspanyol futbolcu 4’ü ilk on birde çıktığı 16 maçta sadece 1 gol atabildi, 2 asist yaptı. F.Bahçe’de geçen sezon göze batan isimlerden biri olan Lens’in de Beşiktaş kariyeri büyük bir hayal kırıklığından ibaret. Hollandalı oyuncu siyah-beyazlı formayla 5’i ilk on birde olmak üzere 8 maça çıkarken, Negredo gibi sadece 1 gole imza atabildi. Siyah-beyazlılarda bu sezon takımın bütün gol yükünü Cenk-Babel-Talisca üçlüsü çekiyor. Üç oyuncu toplam 21 gol atarken, takımdaki diğer oyuncular sadece 7 gole katkı yapabildi. Güneş, Pepe, Oğuzhan, Cenk Tosun ve Babel’i Devler Ligi’ndeki Porto maçında ilk on birde görevlendirip ideal kadrosunu sahaya sürecek.