Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçın ardından takıma geri dönüşünü değerlendiren F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Hiçbir şey olmamış gibi devam etmenin doğru olduğunu düşündüm. Oyuncu arkadaşlarımla konuşma yapmadım. Her şeyi olağan seyrine bıraktım. Bunun daha doğru olacağını düşündüm” derken, “F.Bahçe’nin belki en zor dönemlerinden birinde işe başlamışken her şeye rağmen sonuna kadar götürme, bana inananları yarı yolda bırakmama durumu biraz daha öne çıktı” sözlerini kullandı.

> Topal sorusu sinirlendirdi

“Sezonun ilk dönemlerindeki gibi özgüvenli, ne yaptığını bilen takım seviyelerinde değiliz” vurgusu yapan Aykut Hoca, “Skoru yakalayana kadar iyi gidiyoruz, sonra telaş başlıyor. 1-1’den sonra kazanma karakterimiz geri geldi. Bunu Antalya maçına bağlamamız lazım. İşimiz böylece biraz daha kolaylaşacak zannediyorum” dedi. Kocaman yedek kalan Ozan konusuna girmek istemediğini belirterek, “Benim bu oyundan ne anladığımla, yorumlayanların anladıkları arasında ciddi farklar var” sitemi yaptı. Hoca, “Soldado adına çok sevindim. İhtiyacı olan şey gol atmaktı” açıklaması yaparken, “Mehmet Topal’la aranızda problem var mı?” sorusuna sinirlenerek, “Benim bir oyuncuyla problemim olmaz. Oyuncunun benimle olursa olur. Çatışmaya girmeyi sevmem. Ama oyunun dışına çıktığımız zaman herkesle çatışırım” karşılığını verdi.