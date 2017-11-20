Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin başkenti Londra’daki O2 Arena’da düzenlenen ATP Finalleri’nde heyecan sona erdi. İstanbul Cup ve İstanbul Open’ın lisansörü Garanti Koza’nın altın sponsorluğunu yaptığı organizasyonda Bulgar Grigor Dimitrov mutlu sona ulaştı. Şampiyonluk maçında Belçikalı David Goffin’i 7-5, 4-6, 6-3’lük setlerle geçen Bulgar tenisçi, ilk defa katıldığı prestijli organizasyonda hafta boyunca yenilgi yüzü görmeyerek kariyerinin en büyük zaferini kucakladı. İlk kez katıldığı ATP Finalleri’nde şampiyonluk kupasını kaldıran Dimitrov, başarısının karşılığı olarak 2.5 milyon Dolar para ödülü kazandı. Bu yılki dördüncü, toplamdaki sekizinci tekler şampiyonluğunu elde eden Dimitrov, 2017 sezonunu üçüncü, ikincilik ödülüne uzanan Goffin ise yedinci sırada tamamladı. O2 Arena’da oynadığı beş maçı da kazanan Grigor Dimitrov, 1998’de Alex Corretja’dan bu yana prestijli organizasyonda ilk katılımda zafere ulaşan ilk tenisçi oldu.



ÇİFTLERDE ŞAMPİYON DEĞİŞMEDİ

Sezonun en iyilerini buluşturan ATP Finalleri’nde çiftler mücadelesi geçen sene olduğu gibi bu sene de Fin Henri Kontinen ile Avustralyalı John Peers’ın kurduğu ortaklığın üstünlüğüyle sonuçlandı. Finalde Marcelo Melo-Lukasz Kubot ekibini 6-4, 6-2 ile mağlup eden Kontinen-Peers tandemi, şampiyonluk unvanlarını korumayı başardı.