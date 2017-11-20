Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir'in, Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile deplasmanda oynayacağı maçı Çek Cumhuriyeti Futbol Federasyonu'ndan Miroslav Zelinka yönetecek. Razgrad kentindeki Ludogorets Arena'da 23 Kasım Perşembe günü oynanacak ve saat 23.05'te başlayacak karşılaşmada Miroslav Zelinka'nın yardımcılıklarını Ondrej Pelikan ve Jan Patak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Jiri Molacek üstlenecek.