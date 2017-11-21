İngiliz kulüplerinin transfer listesindeki Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi’ndeki 5. maçında da alkış aldı. Rakip savunma karşısında çok etkili oynayan milli golcü, 41. dakikada Talisca’nın attığı golde tribünleri ayağa kaldırdı. Fabri’nin attığı uzun pasta topu kontrol eden, sonrasında da Adriano’yla yaptığı paslaşmanın ardından rakip oyuncuları geride bırakarak ceza sahası içine giren yıldız oyuncu, Talisca’nın attığı golün hazırlayıcısı oldu. Leipzig maçında Babel’e benzer bir asist yapan Tosun, Talisca’nın golündeki asistiyle Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon 2. asistini yaptı. Cenk, bu sezon Porto deplasmanında attığı 1 golün yanı sıra, Monaco'ya deplasmanda 2, iç sahada da 1 gol atarak 4 golle Kartal'ın en golcü ismi oldu. Cenk bu sezon Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçta da gollere katkı sağladı.
Cenk Tosun, bu kez asistiyle tribünleri ayağa kaldırdı
21.11.2017 - 22:44 | Son Güncelleme: 21.11.2017 - 22:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş’ın golcüsü Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi’nde durdurulamıyor. Porto karşısında Talisca’nın attığı golü hazırlayan başarılı futbolcu, 5. maçında 2. asistini yaptı.
Etiketler : Beşiktaş,Cenk Tosun,Şampiyonlar Ligi,Porto,
521553 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/521553.aspx
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A.
P.
1
Galatasaray
12
8
2
2
27
14
13
26
2
Başakşehir
12
8
2
2
23
14
9
26
3
Beşiktaş
12
6
4
2
19
12
7
22
4
Kayserispor
12
6
4
2
19
14
5
22
5
Fenerbahçe
12
5
5
2
25
17
8
20
6
Sivasspor
12
6
1
5
18
19
-1
19
7
Bursaspor
12
5
3
4
22
15
7
18
8
Göztepe
12
5
3
4
22
21
1
18
9
Akhisarspor
12
5
3
4
18
19
-1
18
10
Aytemiz Alanyaspor
12
5
2
5
25
22
3
17
11
Trabzonspor
12
4
4
4
23
26
-3
16
12
Kasımpaşa
12
4
3
5
20
21
-1
15
13
Malatyaspor
12
4
2
6
16
20
-4
14
14
Antalyaspor
12
3
4
5
14
21
-7
13
15
Konyaspor
12
3
2
7
12
16
-4
11
16
Osmanlıspor
12
2
2
8
17
26
-9
8
17
Karabükspor
12
2
2
8
12
21
-9
8
18
Gençlerbirliği
12
2
2
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14
28
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8
13. Hafta Maçları
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Göztepe - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
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Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş
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Galatasaray - Alanyaspor
26.11.2017
Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor
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Bursaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
26.11.2017
Kasımpaşa - Atiker Konyaspor
26.11.2017
Antalyaspor - Fenerbahçe
27.11.2017
Kayserispor - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
12
7
4
1
17
7
10
25
2
Ankaragücü
12
7
3
2
17
9
8
24
3
Giresunspor
12
6
5
1
19
10
9
23
4
Ç. Rizespor
12
6
3
3
23
17
6
21
5
Elazığspor
12
5
3
4
18
15
3
18
6
Adanaspor
12
5
3
4
13
17
-4
18
7
İstanbulspor
12
5
2
5
14
13
1
17
8
Altınordu
12
4
4
4
20
17
3
16
9
Gazişehir G.Ant
12
3
6
3
12
8
4
15
10
Balıkesirspor
12
5
3
4
26
23
3
15
11
Adana Demirspor
12
4
3
5
17
18
-1
15
12
Boluspor
12
4
2
6
15
15
0
14
13
Samsunspor
12
3
5
4
11
12
-1
14
14
Erzurumspor
12
3
4
5
12
16
-4
13
15
Eskişehirspor
12
3
5
4
20
23
-3
11
16
Denizlispor
12
3
2
7
13
21
-8
11
17
Grandmedical Manisaspor
12
4
1
7
14
19
-5
4
18
Gaziantepspor
12
1
2
9
4
25
-21
2