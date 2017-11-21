Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz kulüplerinin transfer listesindeki Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi’ndeki 5. maçında da alkış aldı. Rakip savunma karşısında çok etkili oynayan milli golcü, 41. dakikada Talisca’nın attığı golde tribünleri ayağa kaldırdı. Fabri’nin attığı uzun pasta topu kontrol eden, sonrasında da Adriano’yla yaptığı paslaşmanın ardından rakip oyuncuları geride bırakarak ceza sahası içine giren yıldız oyuncu, Talisca’nın attığı golün hazırlayıcısı oldu. Leipzig maçında Babel’e benzer bir asist yapan Tosun, Talisca’nın golündeki asistiyle Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon 2. asistini yaptı. Cenk, bu sezon Porto deplasmanında attığı 1 golün yanı sıra, Monaco'ya deplasmanda 2, iç sahada da 1 gol atarak 4 golle Kartal'ın en golcü ismi oldu. Cenk bu sezon Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçta da gollere katkı sağladı.