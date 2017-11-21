Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi G grubunda Leipzig'i konuk eden Monaco, karşılaşmanın ilk 9 dakikasında 2 gol yedi. Grupta 4 maçta 2 puan toplayabilen Monaco, gruptan çıkma ihtimali için mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta 6. dakikada Jemerson'un kendi kalesine attığı gol ve 9. dakikada Timo Werner'in golüyle 2-0 geriye düştü. 30. dakikada Timo Werner'in penaltı vuruşuyla skoru 3-0'a getiren Leipzig maça iyi başladı.