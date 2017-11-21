Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile 1-1 berabere kalıp üst tura çıkmayı garantiledikleri maçın ardından konuştu. Güneş, alınan galibiyetin önemine dikkat çekerken, üst turdaki hedeflerini anlattı.

Son 16 turunda bir level daha yükselmeye çalışacaklarını söyleyen Güneş, ''Grubu başlarken denk takımlar olarak adlandırmıştık. Sonuncu da olabilirdik ama birinci olduk. Son 2 maçta 4 puan aldık, daha fazla alabilirdik. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. Şimdi gruptan çıktıktan sonra ne yapacağımızı görme şansımız var. " dedi.

"BAŞARI 80 MİLYONUN"

Başarının tüm Türkiye'ye ait olduğunun altını çizen Güneş, ''Öncelikle başkanımıza, yönetime, personele, oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Herkese, tüm futbolseverlere teşekkür ediyorum. Türkiye'nin başarısıydı, onu temsil ettik. Türkiye'de Cumhurbaşkanımızdan, işçisi, köylüsü, memuru, çalışanı, çalışmayanı aynı duyguyu paylaşıyor. Umarım bu devam eder.'' ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam sözlerini, ''Şampiyonlar Ligi'nde şimdi bir level daha yükselmeye çalışacağız. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Ülke olarak biraz gerideyiz. Bu geride olan şeyi yukarıya çıkarmaya çalışıyoruz. Geride dur, savunma yap mümkün değil. Sevinmek, mutlu olmaz güzel bir şey. Üzülmeyi de sevinmeyi de bilmek lazım. Sabrettik bu günlere geldik.'' diyerek noktaladı.