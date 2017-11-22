Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk Turda Amerikalı Jesse Alexander Porter’ı 2-1 ikinci turda Azeri sporcu Nasir Hasanov’u 4-1, yarı finalde de Rus rakip Akhmed Aytsukov’u 5-2 yenen Fatih Cengiz finalde Gürcü rakibi Gela Bolkvadze ile karşılaştı. Mücadelenin başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Fatih Cengiz rakibini 5-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

71 kiloda mindere çıkan Murat Dağ ise ilk turda Japon rakibi Takahiro Yamamoto’yu 8-2 ikinci turda Ermenistan’dan Armen Hakobyon’u 3-2 yendi. Yarı finalde ise Gürcü rakibi Ramaz Zoidze’e 3-2 yenilerek bronz madalya için mücadele etme hakkını elde etti. Rus Rinat Akhmedov’la karşılaşan ay-yıldızlı sporcu oldukça çekişmeli geçen karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Murat Dağ bronz madalya kazandı

98 Kiloda mücadele eden Fatih Başköy, ilk turda Japon Yuta Nara’yı 9-0, ikinci turda Honduraslı Hejia Castillo’yu 8-0 yenerken, yarı finalde Fin’li rakibine 3-1 mağlup oldu. Başköy Yunanistanlı rakibi Michail Iosifidis ile yaptığı bronz madalya mücadelesinde rakibine minderi adeta dar etti. Maçı 4-2 kazanan Başköy, bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise yaptığı açıklamada, "1 altın 2 bronz madalya kazandık. Sporcularımızın ilk günkü performansı bizleri mutlu etti. İnşallah diğer günlerde de madalyalarımız gelmeye devam eder” şeklinde konuştu.