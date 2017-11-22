Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, konuk ettiği Porto ile 1-1 berabere kalarak son maçlar öncesi G grubunu lider bitirmeyi garantiledi. 11 puana ulaşan siyah-beyazlılar, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Fransız temsilcisi Monaco'nun, Almanya'nın Leipzig kulübünü ağırladığı karşılaşma ise 4-1 Leipzig üstünlüğüyle tamamlandı. Alman ekibinin golleri, 6. dakikada Jemerson (kendi kalesine), 9 ve 31. dakikada Werner, 45. dakikada Keita'dan geldi.

5. maçlar sonunda 7'şer puanı bulunan takımlardan Porto, ikili averajla Leipzig'in önünde 2. sırada yer aldı. Monaco ise Avrupa kupalarına veda etti.

Beşiktaş, 6 Aralık'ta yapılacak grubun son maçlarında Leipzig'e, Monaco ise Porto'ya konuk olacak.

Beşinci karşılaşmalar sonunda G grubunda oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y Av P

Beşiktaş 5 3 2 0 9 4 5 11

Porto 5 2 1 2 10 8 2 7

Leipzig 5 2 1 2 9 9 0 7

Monaco 5 0 2 3 4 11 -7 2