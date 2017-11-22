Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde Beşiktaş'ın rakibi kim olacak? Devler Ligi'nde üst tura çıkmayı garantileyen Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri de belli olmaya başladı. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu ilk sırada tamamladığı için son 16 turunda, gruplarında ikinci sırada yer alan takımlarla eşleşecek.

KESİNLEŞEN TEK TAKIM REAL MADRID OLDU



E, F ve H gruplarında 5. maçlar tamamlandı. H Grubu'nda Real Madrid, Beşiktaş'ın muhtemel rakibi oldu.

F Grubu'nda ise sıralama son maçlar sonunda belli olacak. F Grubu'nda Beşiktaş'ın iki muhtemel rakibi var, Shakhtar Donetsk ve Napoli. E Grubu'nda ise Liverpool, Sevilla ve Spartak Moskova'dan biri temsilcimizin muhtemel rakibi olacak.

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A, B, C ve D gruplarında henüz 5. maçlar oynanmadığı için birçok takımın 2. olma ihtimali bulunuyor. Hatta A, C ve D Grubu'nda alınacak sonuçlara göre 4 takımın da 2. olma ihtimali var.

B Grubu'nda ise Beşiktaş'ın muhtemel rakibi olabilecek iki takım var; Bayern Münih ve Paris Saint Germain... A, B, C ve D Grubu'nda oynanacak 5. maçlar sonrasında Beşiktaş'a rakip olabilecek takımların sayısı azalacak.

İşte grup grup Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...

E GRUBU

Liverpool, Sevilla, Spartak Moskova

F GRUBU

Shakhtar Donetsk, Napoli

H GRUBU

Real Madrid

A GRUBU

Manchester United, Basel, CSKA Moskova, Benfica

B GRUBU

Paris SG, Bayern Münih

C GRUBU

Roma, Chelsea, Atletico Madrid, Qarabağ

D GRUBU

Barcelona, Juventus, Sporting, Olympiakos