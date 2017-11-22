Salon: İnegöl
Hakemler: Aliaksandr Sudzyeu (Belarus) xxx, CedricGrellier xxx (İsviçre)
İnegöl Belediye: Gökhan Çatal xx, Siarhei Antanovich xx, Mehmet Almaz xx, Cansın Hacıbekiroğlu xx, Gazmend Husaj xx, NielsKlapwijk xx (Caner Dengin xx, İbrahim Ersin Başaran xx, Anıl Tokat xx, Ceyhun Zafer Tendar xx)
Olympiacos Pire: MikkoOivanen xxx, Georgios Petreas xxx, Marcus Böhme xxx, Fabian Drzyzgat xxx, Todor Aleksiev xxx, Jeroen Rauwerdink xxx (Georgios Stefanou xxx, Theologos Darius xxx, Kostantinos Stivachtis xxx, Konstantin Christofidelis xxx, Nikos Zoupani xxx)
Setler: 23-25, 14-25, 18-25
Süre: 75 Dakika (30, 21, 24)