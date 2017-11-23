Şampiyonlar Ligi'nde grubunda lider olarak bir üst tura çıkmayı garantileyen Beşiktaş’ı ağırlayacak olmanın heyecanının yaşandığı Malatya’da, cumartesi günkü maç öncesinde müsabaka biletlerinin büyük bölümünün tükendiği bildirildi. E.Yeni Malatyaspor Kulübü'nden edinilen bilgiye göre, bugün itibariyle 18 bin 500 biletin satıldığı, yarın sabah itibariyle de tüm biletlerin tükeneceğinin öngörüldüğü belirtildi. Basın tribünü, localar ve protokol dışında 25 bin koltuğun satışa sunulduğu Malatya Stadı’nda maç gününe kadar en az 5 özel locanın da kullanılabilecek duruma getirileceği ifade edildi. E.Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı biletleri internet dışında, İnönü Stadı ve Eski Belediye Meydanı’ndaki gişelerden de satılıyor.
Beşiktaş maçı biletleri bitmek üzere
23.11.2017 - 13:31 | Son Güncelleme: 23.11.2017 - 13:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü Malatya’da oynanacak E. Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının biletlerinin tükenmek üzere olduğu belirtildi.
Etiketler : beşiktaş,beşiktaş maçı,beşiktaş malatya maçı,
522055 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/522055.aspx
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Takım
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G.
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A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
12
8
2
2
27
14
13
26
2
Başakşehir
12
8
2
2
23
14
9
26
3
Beşiktaş
12
6
4
2
19
12
7
22
4
Kayserispor
12
6
4
2
19
14
5
22
5
Fenerbahçe
12
5
5
2
25
17
8
20
6
Sivasspor
12
6
1
5
18
19
-1
19
7
Bursaspor
12
5
3
4
22
15
7
18
8
Göztepe
12
5
3
4
22
21
1
18
9
Akhisarspor
12
5
3
4
18
19
-1
18
10
Aytemiz Alanyaspor
12
5
2
5
25
22
3
17
11
Trabzonspor
12
4
4
4
23
26
-3
16
12
Kasımpaşa
12
4
3
5
20
21
-1
15
13
Malatyaspor
12
4
2
6
16
20
-4
14
14
Antalyaspor
12
3
4
5
14
21
-7
13
15
Konyaspor
12
3
2
7
12
16
-4
11
16
Osmanlıspor
12
2
2
8
17
26
-9
8
17
Karabükspor
12
2
2
8
12
21
-9
8
18
Gençlerbirliği
12
2
2
8
14
28
-14
8
13. Hafta Maçları
24.11.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Gençlerbirliği
25.11.2017
Göztepe - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
25.11.2017
Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş
26.11.2017
Galatasaray - Alanyaspor
26.11.2017
Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor
26.11.2017
Bursaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
26.11.2017
Kasımpaşa - Atiker Konyaspor
26.11.2017
Antalyaspor - Fenerbahçe
27.11.2017
Kayserispor - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
12
7
4
1
17
7
10
25
2
Ankaragücü
12
7
3
2
17
9
8
24
3
Giresunspor
12
6
5
1
19
10
9
23
4
Ç. Rizespor
12
6
3
3
23
17
6
21
5
Elazığspor
12
5
3
4
18
15
3
18
6
Adanaspor
12
5
3
4
13
17
-4
18
7
İstanbulspor
12
5
2
5
14
13
1
17
8
Altınordu
12
4
4
4
20
17
3
16
9
Gazişehir G.Ant
12
3
6
3
12
8
4
15
10
Balıkesirspor
12
5
3
4
26
23
3
15
11
Adana Demirspor
12
4
3
5
17
18
-1
15
12
Boluspor
12
4
2
6
15
15
0
14
13
Samsunspor
12
3
5
4
11
12
-1
14
14
Erzurumspor
12
3
4
5
12
16
-4
13
15
Eskişehirspor
12
3
5
4
20
23
-3
11
16
Denizlispor
12
3
2
7
13
21
-8
11
17
Grandmedical Manisaspor
12
4
1
7
14
19
-5
4
18
Gaziantepspor
12
1
2
9
4
25
-21
2