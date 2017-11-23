Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Teknik Direktör Leonardo Araujo yönetimde pazar günü karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar hücum ve savunma taktikleri çalıştı. Antrenman, serbest şut çalışması ile sona erdi.
Antalyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
23.11.2017 - 15:06 | Son Güncelleme: 23.11.2017 - 15:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Etiketler : Antalyaspor,Fenerbahçe,maç,spor,haberler,
522107 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/522107.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
12
8
2
2
27
14
13
26
2
Başakşehir
12
8
2
2
23
14
9
26
3
Beşiktaş
12
6
4
2
19
12
7
22
4
Kayserispor
12
6
4
2
19
14
5
22
5
Fenerbahçe
12
5
5
2
25
17
8
20
6
Sivasspor
12
6
1
5
18
19
-1
19
7
Bursaspor
12
5
3
4
22
15
7
18
8
Göztepe
12
5
3
4
22
21
1
18
9
Akhisarspor
12
5
3
4
18
19
-1
18
10
Aytemiz Alanyaspor
12
5
2
5
25
22
3
17
11
Trabzonspor
12
4
4
4
23
26
-3
16
12
Kasımpaşa
12
4
3
5
20
21
-1
15
13
Malatyaspor
12
4
2
6
16
20
-4
14
14
Antalyaspor
12
3
4
5
14
21
-7
13
15
Konyaspor
12
3
2
7
12
16
-4
11
16
Osmanlıspor
12
2
2
8
17
26
-9
8
17
Karabükspor
12
2
2
8
12
21
-9
8
18
Gençlerbirliği
12
2
2
8
14
28
-14
8
13. Hafta Maçları
24.11.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Gençlerbirliği
25.11.2017
Göztepe - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
25.11.2017
Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş
26.11.2017
Galatasaray - Alanyaspor
26.11.2017
Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor
26.11.2017
Bursaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
26.11.2017
Kasımpaşa - Atiker Konyaspor
26.11.2017
Antalyaspor - Fenerbahçe
27.11.2017
Kayserispor - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
12
7
4
1
17
7
10
25
2
Ankaragücü
12
7
3
2
17
9
8
24
3
Giresunspor
12
6
5
1
19
10
9
23
4
Ç. Rizespor
12
6
3
3
23
17
6
21
5
Elazığspor
12
5
3
4
18
15
3
18
6
Adanaspor
12
5
3
4
13
17
-4
18
7
İstanbulspor
12
5
2
5
14
13
1
17
8
Altınordu
12
4
4
4
20
17
3
16
9
Gazişehir G.Ant
12
3
6
3
12
8
4
15
10
Balıkesirspor
12
5
3
4
26
23
3
15
11
Adana Demirspor
12
4
3
5
17
18
-1
15
12
Boluspor
12
4
2
6
15
15
0
14
13
Samsunspor
12
3
5
4
11
12
-1
14
14
Erzurumspor
12
3
4
5
12
16
-4
13
15
Eskişehirspor
12
3
5
4
20
23
-3
11
16
Denizlispor
12
3
2
7
13
21
-8
11
17
Grandmedical Manisaspor
12
4
1
7
14
19
-5
4
18
Gaziantepspor
12
1
2
9
4
25
-21
2