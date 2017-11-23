Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Teknik Direktör Leonardo Araujo yönetimde pazar günü karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar hücum ve savunma taktikleri çalıştı. Antrenman, serbest şut çalışması ile sona erdi.