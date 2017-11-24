Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Türk futbolu hem kulüpler, hem de Millî Takım bazında bir kriz süreci yaşarken Beşiktaş yılların sinmişliğini tek başına üzerimizden atıyor. Şüphesiz en büyük faktör Şenol Güneş... Şampiyonlar Ligi’ne daha önce 6 defa katılan ve gruptan hiç çıkamayan Beşiktaş için öncelikli hedefi Şampiyonlar Ligi olarak koyan Güneş gruptan 11 puan ve üstelik lider çıktı. Kendi kariyerinde de ilk defa Devler Ligi gruplarından üst tura yükselen tecrübeli teknik adam, Beşiktaş’ı Avrupa’daki yeni futbol büyükelçimiz yaptı. Geçen sezon Kiev’deki Craig Thomson faciasını saymazsak (kesinlikle sayılmayabilir) son iki sezondur Devler Ligi’nde bileği bükülemeyen bir Beşiktaş var ortada. 10 sene önce Liverpool’a 8-0 mağlup olan siyah-beyazlılar şimdi korku salıyor. Şimdiden Avrupa’nın devleri İstanbul’a Beşiktaş deplasmanına gelmekten çekiniyor. Kulakları sağır eden tezahüratların altında kendi oyunlarını gösteremiyorlar çünkü. Üstüne bir de takımın taraftarıyla bütünleşmesi eklenince mağlup edilmesi son derece zor bir takım ortaya çıkıyor. Beşiktaşlılar bu gerçeği bildiği için son 16 turu öncesi göğsünü gere gere “Kim gelirse gelsin. Burası Beşiktaş!” diye haykırıyor...

> İlkleri yaşıyor

29 yıldır teknik direktörlük yapan Şenol Güneş 3. sezonunu geçirdiği Beşiktaş’ta âdeta kendini aşıyor. İlk lig şampiyonluğunu Beşiktaş’ta yaşayan, ilk defa Avrupa’da çeyrek finali gören Güneş, siyah-beyazlılarla birlikte ilk defa Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkmayı başardı.