Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün toplanan RTÜK, ayrımcılık söylemlerine yer veren kanallar ile aile mahremiyetini ihlal eden kanallara ağır müeyyideler uygulanmasını kararlaştırdı.

Üst Kurul, Beyaz TV'de yayımlanan "Beyaz Futbol" isimli spor programında, yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'nın "bir kültürü aşağılayıcı, tahrik edici sözleri ve ayrımcı yaklaşımı" nedeniyle söz konusu kanala 5 program durdurma cezası verdi.



RTÜK, programda Kütahyalı ve diğer kullanıcılar tarafından cinsel içerikli konuşmalar nedeniyle ayrıca tavandan para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Resen bu kararı alan Kurula, son bir haftada söz konusu programla ilgili bin 741 şikayet geldiği belirtildi.



Üst Kurul, "Seda ve Uğur’la" isimli programı nedeniyle de Show TV'ye üç program durdurma cezası ile para cezası uygulanması kararını verdi. Söz konusu programda, bir kadının 13 yaşındaki çocuğunun babası olarak bilinen kişinin, gerçek babası olup olmadığı konusu, genel ahlak ilkelerine aykırı bir şekilde ele alınmıştı.



RTÜK ayrıca, CNN Türk'te yayımlanan "Gündem Özel" isimli programda, konuk olan kişinin dili düzeysiz ve argo bir şekilde kullanması nedeniyle de bu kuruma idari para cezası müeyyidesini uyguladı.

Yayın durdurma cezasına konu olan programların yapımcıları ve sunucuları, ilgili kanun gereği yayının durduğu süre zarfında hiçbir medya kuruluşunda farklı adla da olsa program yapamayacak, sunamayacak.