Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında A Millî Erkek Basketbol Takımı, Bursa’da ağırladığı Letonya’yı 85-73 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan ay-yıldızlıların başantrenörü Ufuk Sarıca, sözlerine geçtiğimiz günlerde vefat eden Türk basketbolunun duayen isimlerinden Mehmet Baturalp’e Allah’tan rahmet dileyerek başladı.

Galibiyetten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Sarıca, “Semih Erden’in sakatlığı bizi üzdü. İlk defa A Millî Takım formasını giyen 4 oyuncumuz vardı. Yaş ortalaması çok düşük bir takım vardı sahada. Maçın başında tutuk ve heyecanlı başladık. Özellikle ikinci periyotta Göksenin Köksal ve Doğuş Balbay’ın savunmadaki katkısıyla oyunu ve skoru dengeledik. İkinci yarı oyunun tamamen hakimiydik. Barış Ermiş ile Metecan Birsen’in katkısı ve Melih Mahmutoğlu’nun önderliğinde müthiş bir üçüncü periyot oynadık. Maç daha farklı da bitebilirdi ama faulden 7 sayı bulabildik. Buralarda düdükler daha dengeli olabilirdi. Genç bir takımla bu kadar kısa sürede bu mücadeleyi vermek önemliydi. Bütün takımı tebrik ediyorum. Bursa seyircisine de verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Letonya Millî Basketbol Takımı Başantrenörü Arnis Vecvagars de galibiyetinden dolayı Türkiye’yi tebrik ederek, “Maça iyi ve kontrollü başladık. Ardından Türkiye savunmayı değiştirdi ve kısalara baskıyı arttırdı. Üst üste çok top çaldılar ve bunun üzerinden 18 sayı bularak öne geçtiler. Yakalamaya çalıştık ama böyle bir atmosferde Türkiye’yi yakalamak kolay değil. Elimizden geleni yaptık ama mağlup olduk” diye konuştu.

"OYNANABİLECEK EN İYİ BASKETBOLU OYNADIK"

A Millî Basketbol Takımı oyuncularından Barış Ermiş, Letonya galibiyetine ilişkin yaptığı açıklamada, "Oynanabilecek en iyi basketbolu oynadık. Herkesi tebrik ediyorum” dedi.

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında A Millî Erkek Basketbol Takımı, Bursa’da ağırladığı Letonya’yı 85-73 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Millî oyuncu Barış Ermiş, “Maça kısa zamanda hazırlandık. Karşılaşmaya kötü başladık. Göksen’in ve Doğuş’un savunma katkısı moralleri dengeledi. Çok kısa zamanda kazanılması gereken bir maçtı. Oynanabilecek en iyi basketbolu oynadık. Herkesi tebrik ediyorum, özellikle de Bursa seyircisini” dedi.

Letonya takımı oyuncularından Pasecniks ise Türkiye’nin baskısına karşılık veremediklerini ve mağlup olduklarını söyledi.