Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2. ve 3. Lig’deki 90 takım, ilk etapta maçları 45 dakika geciktirme, sonuç alınamazsa müsabakalara çıkmama kararı aldı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Cengiz Günaydın, 90 kulüp başkan ve temsilcileri ile yarın Ankara’da toplanarak protesto yöntemlerini görüşeceklerini açıkladı. Günaydın “Sezon ortasında bültenlerdeki maç sayıları düşürüldü. 6. haftadan beridir hiçbir ödeme yapılmıyor. Sezon başında karar açıklansa, harcamalarımızı buna göre yapardık. 600 bin TL maddi kayıp yaşadık. Buna karşılık Fenerbahçe ile 47 milyon TL’lik yeni bir anlaşma yapıldı. Buna itiraz ediyoruz” diye tepki gösterdi. Ömer Faruk Ünal