Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. ve son maçında yarın deplasmanda Leipzig ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların maçın hazırlıklarını mücadelenin oynanacağı Red Bull Arena'da yaptığı son antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşuları ve açma-germe hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışması yapan siyah-beyazlılar, teknik çalışma ile idmanı noktaladı.