Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başarılı savunma oyuncusu, bu sezon da şampiyon olacaklarını savundu. "Yaklaşık 1.5 aydır oynamıyorsun, performansında etki yapar mı?" sorusunu yanıtlayarak sözlerine başlayan Caner Erkin, "Futbolcunun her zaman oynaması lazım. Kariyerimde her zaman oynayan bir futbolcuydum. 1.5 ay çok uzun süre değil. Kendime inandığım için belki daha güçlü bir şekilde geri döneceğim." dedi.

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Sosyal medya hesabından "Gülünce her şey geçer" şeklinde paylaştığı sözlerin hatırlatılması üzerine başarılı saunma oyuncusu, "Gerçekten böyle düşünüyorum. Futbol bu, kaybedip, kazanabilirsin. Ama bunlardan da dersler çıkarmak lazım. Ancak yine öyle düşünüyorum. Gülünce her şey geçer." diye konuşdu.

Nereleri hedeflediği şeklinde bir soru da yöneltilen Caner Erkin, "Türkiye'ye bakılırsa zaten Beşiktaş hep üstte olması gereken bir takım. 2 senedir şampiyonuz. Bu sene de inşallah şampiyon oluruz. Avrupa'ya bakıldığında da, geçen sene son maçta kaybettik. Bu sene namağlup gruptan çıktık. Her sene üstüne koyarak gidiyoruz. Büyük bir kulübüz ve daha da büyüyoruz." yanıtını verdi.