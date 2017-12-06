Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’da Bundesliga takımlarından Wolfsburg’da forma giyen millî futbolcu Yunus Mallı, Türk Millî Takımı’nın 2018 FIFA Dünya Kupası’na katılamamasından dolayı çok üzgün olduğunu söyledi. Kalite ve iyi imkânlar olmasına rağmen ay-yıldızlı ekibin Dünya Kupası’na katılamadığına işaret eden Yunus “Dünya Kupası’na gidememek bizi çok üzdü. Biz, kesinlikle başarmak istiyorduk. Türk halkı da, ülkemiz de bunu bizden bekliyordu. Maalesef beklentileri karşılayamadık. Gidemedik. Rusya’ya gidememek içimizde yara” diye konuştu.



Oralarda hep olmalıyız

Türkiye’nin büyük turnuvalarda yer alması gerektiğini söyleyen Yunus, “Herkesin kendisini sorgulaması lazım. Oyuncular, teknik heyet, hepimiz. Türkiye’nin imkânlarına baktığımızda gerçekten bu turnuvalara katılmak zorunda olan bir ülke. Herkesin, daha çok azimli olması ve çalışması lazım ki bu hedeflere ulaşabilelim” dedi. Genç oyuncu Terim’in yerine gelen Lucescu’nun da çok tecrübeli olduğunu söylerken “Farklılıklarını söylemek biraz zor. İkisi de tecrübeli hocalar” ifadelerini kullandı.