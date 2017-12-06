Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta sonu ligde oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde kameralara yansıyan görüntüleri nedeniyle PFDK'ya sevk edilip, edilmeyeceği merak konusu olan Cenk Tosun'un durumu netleşti.

SEVK EDİLMEDİ



TFF'den yapılan açıklamada Cenk Tosun'un PFDK'ya sevk edilmediği ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu, hafta sonu oynanan maçların ardından Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

Aynı zamanda gelecek hafta ligde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Kayserispor'un önemli oyuncusu Deniz Türüç de tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)