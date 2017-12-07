Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları oynanan maçlarla tamamlandı. Milyonlar heyecanla Beşiktaş'ın rakibi kim olacak diye merak ediyor. Kura çekimi için sabırsızlanan taraftarlar 'Kura Ne Zaman Çekilecek' diye aratıyor. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, 11 Aralık Pazartesi günü TSİ 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek. Beşiktaş'ın da yer alacağı son 16 turunda ilk maçlar 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat, rövanş maçları ise 6-7 Mart ve 13-14 Mart tarihlerinde oynanacak. İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerine dair merak ettikleriniz...

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ



A Grubu’nu Manchester United, B Grubu’nu Paris Saint-Germain, C Grubu’nu Roma, D Grubu’nu Barcelona, E Grubu’nu Liverpool, F Grubu’nu Manchester City, G Grubu’nu Beşiktaş, H Grubu’nu Tottenham lider olarak tamamladı. 14 puanla grubu lider tamamlayan Beşiktaş’ın 2. turda gruplarında ikinci olan muhtemel rakipleri şöyle:

Basel (A Grubu)

Bayern Münih (B Grubu)

Chelsea (C Grubu)

Juventus (D Grubu)

Sevilla (E Grubu)

Shakhtar (F Grubu)

Real Madrid (H Grubu)



A Grubu’nu Manchester United, B Grubu’nu Paris Saint-Germain, C Grubu’nu Roma, D Grubu’nu Barcelona, E Grubu’nu Liverpool, F Grubu’nu Manchester City, G Grubu’nu Beşiktaş, H Grubu’nu Tottenham lider olarak tamamladı. 14 puanla grubu lider tamamlayanBasel (A Grubu)Bayern Münih (B Grubu)Chelsea (C Grubu)Juventus (D Grubu)Sevilla (E Grubu)Shakhtar (F Grubu)Real Madrid (H Grubu)

KURA ÇEKİMİ PAZARTESİ GÜNÜ

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimleri 11 Aralık Pazartesi günü saat 14.00’de çekilecek. İkinci turda statü gereği aynı ülke takımları birbiri ile eşleşemeyecek. Bu durumda gruplarından 1. ve 2. olarak çıkan İngiliz, İspanyol, İtalyan takımları birbiriyle eşleşemeyecek.

Beşiktaş’ın da yer alacağı son 16 turunda ilk maçlar 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat, rövanş maçları ise 6-7 Mart ve 13-14 Mart tarihlerinde oynanacak.



İŞTE BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ

Bayern Münih

Chelsea

Juventus

Real Madrid

Sevilla

Shakhtar Donetsk

Porto (Beşiktaş'ın rakibi olamıyor)