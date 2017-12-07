Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da kaza yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gevrek’in boynundaki incinmeden dolayı bir süre gözetim altında tutulduğu ve daha sonra taburcu edildiği belirtildi. Edinilen bilgiye göre geçen salı günü Üçüncü Köprü Boğaz Yolunda Malatyalı iş adamı Nadir Göksu ile birlikte aracıyla seyir halindeyken yağıştan dolayı kayganlaşan yolda aracının kontrolünü kaybeden Gevrek, bariyerlere çarparak bir süre sürüklendi.

Ağır maddi hasarın meydana geldiği araçtan çıkarılarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Gevrek’in burada kontrol altına alındığı ve ilk belirlemelere göre boynunda aldığı darbeye bağlı olarak incinme meydana geldi.

Kazayla ilgili İHA’ya konuşan Başkan Adil Gevrek, “Maalesef bir kaza geçirdik. Allah’a şükürler olsun önemli bir şeyimiz yok. Yol biraz kaygandı ve bir anda araç kayganlaşan yolda kaydı. Emniyet kemerimizin takılı olması daha büyük bir olumsuzluğun önüne geçti. Allah’tan daha alacak nefesimiz varmış. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum. Önemli bir şeyimiz yok” diye konuştu.