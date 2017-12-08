Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nice ile bu sezon çok fazla forma şansı bulamayan Sneijder 8 maça çıkmış ve 1 asist yapmıştı. Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray ile 1 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen Hollandalı futbolcu takımdan gönderilmişti.

Hollandalı futbolcu Nice'e transfer olduğunda Galatasaray Kulübü fesih sözleşmesine bir Türk takımına transfer olursa 20 milyon Euro öder maddesi koydurtmuştu.

Sneijder 5 yıllık Galatasaray kariyerinde 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Sneijder daha önce kariyerinde Ajax, Real Madrid ve Inter formaları giymişti. 2009 yılında Inter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan 10 numara o sene yılın 11'ine seçilmişti.