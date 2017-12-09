Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, 1-0 galip geldikleri Bursaspor maçında alınan galibiyetin öneminden söz etti.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Josef de Souza, "Çok önemli bir galibiyetti. İyi bir dönemden geçiriyoruz. Çok önemli bir maça çıktık. Bundan sonra mütevazı şekilde maçlara çıkmamız gerek. Herkes koştu, mücadele etti. Böyle devam edersek şampiyonluk yolunda bu rüyamıza devam edebiliriz." dedi.

''ÖZGÜVEN, GALİBİYETLE GELİYOR''

Takımdaki özgüvenin arttığını ve bunun da galibiyetlere doğrudan katkı yaptığını da vurgulayan Josef, "Özgüvenimiz galibiyetlerle birlikte otomatikman geliyor. Sezon başında da aynı kadrodaydık. Maçlarda istediğimizi alamıyorduk. Anlayışımız değişti ve galibiyetler geldi. Özgüven geldikçe de maçları kazanmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

''RAKİPLERİMİZ KALİTELİ AMA...''

Sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olacaklarının altını da çizen Josef de Souza, "Yardımlaşan bir takım olduk ve yediğimiz gol sayıları azaldı. Gol yememenin katkısı olacaktır. Bir şekilde goller atıyoruz. Bu mücadelemiz devam etmeli. Rakiplerimiz kaliteli. Biz yarışın içinde olacağız. Biz kendimize bakalım ve işimizi yapalım. Sonuna kadar bu yarışın içinde olacağız." diyerek sözlerini noktaladı.