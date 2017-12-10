Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmayı değerlendiren Şenol Güneş, "Oyuna iyi başladık, iki net pozisyon bulduk. Sonrasında beklenmeyen şekilde gol yedikten sonra kontrol kayboldu. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra sanki biz 10 kişi kalmışız gibi oldu. Hücumda iyi oynamadık, yavaş kaldık. Rakibin 1-1'i kabul eden anlayışına yardımcı olduk" dedi.

Yaşanan kayıpla ilgili görüşü istenen Şenol Güneş "Pas isabeti olmazsa, şut ve orta isabeti de olmazsa, rakibinde de direnci olursa, böyle olur. 11-11'e daha iyi oynadık ama 11-10'da eksik kaldık. Maçın soğuması, kopması, bu tip oyuna alışık değiliz. Bunlara rağmen kazanmamız gerekiyordu. Bu da bizim eksikliğimiz." diye konuştu.