Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birkaç gün antrenmana çıkmayacak Hollandalı için sağlık heyeti seferberlik ilan etti. Teknik ekip ise her ihtimale karşın maça Soldado ile başlama planlarını hazırda tutuyor. Bursaspor maçında penaltı yaptırarak galibiyette pay sahibi olan İspanyol forvet, bugünden itibaren taktik antrenmanlarda as takımla birlikte çalışacak. Soldado, sezon başında hazır olmamanın sıkıntısını çektiğini belirterek, "Geldiğimde tek ayağımla oynuyordum. Sakatlığımı tamamen atlattım ve kendimi güçlü hissediyorum. Eğer forma şansı bulursam Janssen'i de başkasını da aratmam" ifadelerini kullandı.

Janssen sakat sakat çıktığı Bursaspor maçında, 40 dakika dayanabildi. Karabük'e yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi. Soldado sakatlıktan yeni döndü. Bursa'da Janssen'in yerine girip tek golü getiren penaltıyı aldı. Kendine güveni tam.