Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililer, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile Medical Park Stadı'nda saat 17.30'da karşı karşıya gelecek.

Erzurum'da oynanan ilk maçta rakibini 4-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup ederek son 16 turu öncesi büyük avantaj elde eden Karadeniz ekibinin, fazla forma giyme şansı bulamayan oyunculardan oluşan bir kadro ile sahaya çıkması bekleniyor.

Trabzonspor'da bu maç öncesi Durica, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor.

Bordo-mavililerin karşılaşmaya Esteban, Kamil Ahmet Çörekçi, Hubocan, Kucka, Abdurrahim Dursun, Hasan Batuhan Artarslan, Sosa, Bero, Olcay Şahan, Castillo ve Rodallega 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.