Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarıkırmızılı takımı Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı dönemde de transferi gündeme gelen ancak Sevilla'ya kaptırılan oyuncu için Galatasaray, İspanyollar'ın bonservisini 12.5 milyon Euro'ya sattığı Schalke 04'ün kapısını çalacak. Sevilla'da düşüşe geçen ve bonservisi elinde geldiği İspanyol kulübünden Schalke 04'e transfer olan Konoplyanka sol kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. Alman ekibi Konoplyanka için devre arasında da indirime gitmeme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar yıldız oyuncuyu kiralamak istiyor ancak Schalke 12.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu zorunlu kılıyor.

BAŞKANIN GÖNLÜ ARDA'DA

Bu arada Galatasaray yönetiminin, sezon başında anlaşmaya vardığı ancak transferin son gününde taraftar baskısı yüzünden alamadığı Arda Turan'ın yuvaya geri dönüşü için tekrar nabız yoklayacağı bildirildi. Başkan Dursun Özbek'in çok istediği milli yıldıza, kulüpteki bazı yöneticilerin şimdilik soğuk baktığı gelen haberler arasında.