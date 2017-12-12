Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih'i eleyecek güçte olduğunu söyledi. Rumen teknik adam Lucescu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya temsilcisi Bayern Münih'in isminin ve gücünün tartışılamayacağını ancak Beşiktaş'ın da çok iyi bir ekip olduğunu ifade etti. Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın futboluyla Avrupa'da artık üst basamaklarda yer aldığını kaydetti. Siyah-beyazlı ekibin bu sezon grubunda mükemmel maçlar çıkardığına dikkati çeken Lucescu, "Tecrübeli bir ekip haline geldiler. Sanki yıllarca bu ligde oynuyorlarmış gibiydiler. Beşiktaş, grup maçlarındaki mücadelesini Bayern Münih önünde de gösterirse rakibini eleyebilir. Beşiktaş'a tur için güveniyorum. Bunu başarabilecek güçteler." değerlendirmesinde bulundu.



"Bayern Münih'i müthiş bir Beşiktaş seyircisi bekleyecek"

Lucescu, Beşiktaş'ın tempolu futbolu sevdiğini ifade ederek, "Buraya tesadüfen gelmediler. Bu büyük bir özverinin eseri. Bayern önünde bu korkusuz futbollarını sürdürmeleri gerekiyor. Vodafone Park'taki rövanş maçında Bayern Münih'i müthiş bir Beşiktaş seyircisi bekleyecek. O atmosferi iyi biliyorum. Beşiktaş'ı çalıştırdığım dönemlerde taraftarın büyük desteğiyle Avrupa'da büyük maçlar kazandık." diye konuştu.



"Real Madrid-Paris Saint-Germain erken final"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turundaki diğer eşleşmeleri de değerlendiren Lucescu, Real Madrid-Paris Saint-Germain eşleşmesinin erken final olduğunu belirtti. Kupadaki diğer ilginç karşılaşmanın Chelsea-Barcelona mücadelesi olacağını kaydeden 72 yaşındaki tecrübeli teknik adam, eski takımı Shakhtar Donetsk'in de Roma karşısında şansının yüksek olduğunu ifade ederek, "2010-2011 sezonunda Shakhtar Donetsk'i çalıştırıyordum. Genç bir kadroyla son 16 turunda Roma'yı iki maçta da yenerek çeyrek finale yükselmiştik. Şimdi Shakhtar'ın kadrosu daha tecrübeli. Onların da tur şansı var." ifadelerini kullandı.