Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BAL 10. grup temsilcisi Vitraspor ligin 11'inci haftasında kendi saha ve seyircisi önünde grubun güçlü ekiplerinden İstanbul temsilcisi Çengelköyspor ile 0-0 berabere kalırken, ligde son 2 haftada 5 puan kaybetmiş oldu. Bozüyük 1. Nolu Çim Sahada oynanan müsabaka ilk yarısında orta sahada ikili mücadele şeklinde geçerken, ilk yarı 0-0'lık skorla tamamlandı. İkinci yarıda rakibine daha üstün bir oyun sergileyen Virtaspor yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. Maç 0-0'lık skorla sonuçlanırken, Vitraspor ve Çengelköyspor puanları 19'a çıkardı.

Öte yandan 2'inci haftadan 9'uncu haftaya kadar bileği bükülmeyen Vitraspor son iki haftada 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.