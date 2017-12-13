Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş için sürpriz bir transfer iddiası geldi. Gana basınının iddiasına göre Beşiktaş, Kızılyıldız'ın Ganalı forveti Richmond Boakye ile yakından ilgileniyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla adından söz ettiren 24 yaşındaki forvetin Beşiktaş dışında Rennes ve Anderlecht'in de gündeminde olduğu iddia edildi. Anderlecht'in Boakye için 6 milyon Euro, Rennes'in ise 7 milyon Euro önerdiği, ancak en yüksek teklifin 9 milyon Euroluk satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile Beşiktaş'tan geldiği belirtildi.

İNGİLTERE'Yİ İSTİYOR

Öte yandan 24 yaşındaki forvet için Çin'den cazip tekliflerin geldiği ancak Ganalı futbolcunun kariyerini Çin yerine İngiltere'de devam etmek istediği kaydedildi. Chelsea ve Chelsea'nin de radarında bulunduğu iddia edilen Richmond Boakye, 2012 yılında Juventus'a transfer olmuş, ardından Elche, Atalanta, Roda gibi takımlarda forma giymişti. Asıl patlamasını bu sezon yapan Boakye, çıktığı 27 maçta 22 gol atma başarısı gösterdi.

(Sporx)