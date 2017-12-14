Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Bursaspor deplasmanında da gollerine devam eden ve Fenerbahçe’yi 1-0’lık galibiyete taşıyan Giuliano, Süper Lig tarihinin en iyi kişisel başlangıçlarından birine imza attı. Zenit’in (bir dönem Galatasaray’ı da çalıştıran) İtalyan teknik direktörü Roberto Mancini’nin kendisini kadroda düşünmemesi üzerine kariyerinde yeni bir sayfa açan ve Fenerbahçe’nin yeni 10 numarası olan 27 yaşındaki yıldız, Süper Lig’de iz bırakacağının sinyallerini şimdiden verdi. İlk 15 haftalar baz alındığında birçok efsane futbolcuyu şimdiden arkasında bırakan Giuliano’nun bu performansı Fenerbahçe’nin zirveye yaklaşmasında önemli rol oynadı. Geride bıraktığımız 15 haftaya 8 gol ve 1 asist sığdırarak takımının attığı 9 gole doğrudan etki eden sambacı, “10 numara” oyuncular arasında Alex’ten sonra en iyi performansı ortaya koydu.

Unutulmaz olur mu?

Ligdeki ilk 15 haftasında Guti, Sneijder ve Lincoln gibi unutulmaz futbolcuları geride bırakan Giuliano’nun bu oyununu devam ettirmesi hâlinde Süper Lig’in unutulmazları arasına girmesine de kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan hücuma dönük oyunuyla, ligin en çok gol atan takımının en skorer ismi olan Giuliano’nun bu performansının sezon sonuna da yansıması bekleniyor. Ligde son üç sezonu 1.76’lık gol ortalaması ve 60 golle tamamlayan Fenerbahçe’nin ilk yarının bitimine iki maç kala 2,06 gol ortalamasıyla 31 gol kaydetmesi teknik heyetin de yüzünü güldürürken, bu sezon 60 golün aşılmasına kesin gözüyle bakılıyor.