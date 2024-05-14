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İcardi'ye talip olan kulüp ortaya çıktı! Arjantinli yıldızın evi bile hazır

Düzenleyen: / Kaynak: Fanatik
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İcardi&#039;ye talip olan kulüp ortaya çıktı! Arjantinli yıldızın evi bile hazır

Spor Haberleri  / Fanatik

Mauro İcardi'ye transfer teklifleri yağıyor. Arjantinli oyuncuya uzun yıllar oynadığı İtalya Serie A'dan ciddi bir teklif geldi. Haberde İcardi'nin bölgede yatırımları olduğuna vurgu yapıldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa koşarken, diğer yandan da transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte kadro planlamaları yapılıyor. Sarı-kırmızılıların golcü oyuncusu İcardi için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Geçen sezon şampiyonluğun mimarlarından olan, bu sezon da gol krallığı yarışının zirvesinde bulunan İcardi'ye Serie A'nın yeni ekibinin talip olduğu iddia edildi.

İcardi'ye talip olan kulüp ortaya çıktı! Arjantinli yıldızın evi bile hazır - 1. Resim

İCARDİ İLK SIRADA

La Provincia'da yer alan habere göre, 21 yıl aradan sonra Serie A'ya yükselen Como, güçlü bir kadro kurmak istiyor. İtalyan ekibinin hücum hattı için transfer listesinde yer alan isimlerden birinin de Mauro Icardi olduğu öne sürüldü.

Arjantinli yıldızın, Como Gölü kıyısında aktif yatırımları olduğu hatırlatıldı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Fanatik
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