Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor havasını buldu ligde ve kupada yoluna devam ediyor. Çileli Ersun Yanal döneminin ardından Rıza Çalımbay ile takımın rotasına girmesi yönetimi de pek memnun etmiş görünüyor ki, açıklamalar çok ama çok iddialı geliyor. Başkan Yardımcısı Gökhan Saral’a kulak verelim! Göreve geldiklerinden bu yana yönetim kurulu olarak anahtar kelimelerinin “sabır, istikrar, inat, azim, fedakârlık ve başarı” olduğunu vurgulayan Saral “Bugün de öyle. O günkü Trabzonspor’a baktığımızda, önümüzde başarı için elverişli bir zemin yoktu. Ama biz orta ve uzun vadeli planlamalarla zemini elverişli hâle getireceğimize emindik. Geçmişten dersler aldık, tertemiz mazimize sarıldık ama gözümüzü hep geleceğe diktik” dedi.

“Operasyon” çekincesi

Güçlü bir kadroya sahip olduklarını ve Yanal’a gereğinden fazla sabır gösterdiklerini belirten Saral, Rıza Çalımbay ile iyi bir çıkış yakaladığını vurgulayarak “Sessiz sakin, zirve yolculuğumuzu sürdürüyoruz. İlk yarı bitimine kadar iki maçımız daha var. Hedefimiz bu iki maçı da kazanıp devre arasına girmek. Sıkı bir devre arası kampı ve minimal kadro mühendisliği ile beraber ikinci yarı bambaşka bir Trabzonspor göreceğimize inanıyoruz. Operasyondan çekindiğimiz için ‘şampiyonluk’ kelimesini kullanmıyorum. Güzel güzel ilerliyoruz. ‘Hedefimiz şampiyonluk’ diyerek birilerini ürkütmek için henüz erken. Bahsettiğim birilerinin, üç büyükleri yarışın içerisinde tutmak için nasıl bir operasyon içerisinde olduğunu görüyoruz. Bilindik isimler, bilindik organizasyonlar, bilindik senaryolar. 2008-2009 sezonunda Bundesliga’da Wolfsburg’un hikâyesini bilenler bilir. Birilerini ürkütmek, birilerinin keyfini kaçırmak istemem ama sabrın sonu selamet. Azmin sonu zafer, geliyoruz” diye konuştu.